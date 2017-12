SEPTIC TANK, das Bandprojekt um Sänger Lee Dorrian (ex-CATHEDRAL, WITH THE DEAD), Gitarrist Gary "Gaz" Jennings (ex-CATHEDRAL, DEATH PENALTY) und Bassist Scott Carlson (REPULSION), hat die Arbeiten an ihrem Debüt, "Rotting Civilisation", beendet.

Die Scheibe wird 21 Tracks umfassen, wurde aufgenommen und gemixt von Produzent Jaime Gomez Arellano in den "Orgone Studios" und wird am 13. April 2018 via Rise Above Records veröffentlicht.





SEPTIC TANK ist:



Lee Dorrian (ex-CATHEDRAL, ex-NAPALM DEATH, WITH THE DEAD) - Vocals

Gary Jennings (ex-CATHEDRAL, ex-ACID REIGN, DEATH PENALTY) - Guitar

Scott Carlson (ex-CATHEDRAL, REPULSION) - Bass

Jaime Gómez Arellano (ex-CATHEDRAL, DĀM, BLUTVIAL) - Drums