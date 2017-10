Die brasilianisch-amerikanischen Thrash Metaller von SEPULTURA werden sich Anfang nächsten Jahres zusammen mit den deutschen Technical Death Metallern von OBSCURA, GOATWHORE und FIT FOR AN AUTOPSY auf große Europatournee begeben.





SEPULTURAs "Machine Messiah Tour 2018" w/ OBSCURA, GOATWHORE, FIT FOR AN AUTOPSY:



Feb. 23 - DE - Leipzig, Conne Island

Feb. 24 - CZ - Zlin, Masters of Rock Cafe

Feb. 25 - HU - Budapest, Barba Negra

Feb. 27 - IT - Rome, Orion Club

Feb. 28 - IT - Milano, Magazzini Generali

Mar. 01 - AT - Graz, Explosiv

Mar. 02 - SK - Bratislava, Majestic Music Club

Mar. 03 - PL - Warsaw, Proxima

Mar. 04 - PL - Gdansk, B90

Mar. 06 - DE - Berlin, Columbia Theater

Mar. 07 - DE - Hamburg, Docks

Mar. 08 - DE - Saarbrücken, Garage

Mar. 09 - DE - Stuttgart, LKA Longhorn

Mar. 10 - DE - München, Backstage

Mar. 11 - NL - Utrecht, Tivoli Ronda

Mar. 13 - UK - Bristol, SWX

Mar. 14 - UK - Glasgow, SWG3

Mar. 15 - IR - Dublin, The Tivoli

Mar. 16 - UK - Pwlhelli, Hammerfest

Mar. 17 - UK - Sheffield, Foundry

Mar. 18 - UK - London, Koko

Mar. 20 - FR - Paris, Elysee Montmartre

Mar. 21 - DE - Bochum, Zeche

Mar. 22 - DE - Nürnberg, Hirsch

Mar. 23 - AT - Salzburg, Rockhouse

Mar. 24 - CH - Solothurn, Kofmehl



"Machine Messiah" wurde im Januar 13 via Nuclear Blast veröffentlicht.