Die brasilianischen Thrash Metaller SEPULTURA haben einen Videoclip zu ihrem Song "Phantom Self" veröffentlicht. Selbiger wird sich auf ihrem kommenden Album "Machine Messiah" befinden, das am 13. Januar 2017 über Nuclear Blast erscheinen soll.







01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God