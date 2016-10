Die brasilianischen Thrash Metal-Urgesteine SEPULTURA haben mit "Machine Messiah" den Titel ihres nächsten Albums enthüllt. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Jens Bogren [u.a. SOILWORK, OPETH, KATATONIA, AMON AMARTH] und wird am 13. Januar 2017 über Nuclear Blast in den Handel kommen. Das Artwork zu "Machine Messiah" ist ebenfalls bereits verfügbar: