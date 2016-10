Die brasilianischen Heavy Metaller SEPULTURA haben vergangenes Jahr die EP »Sepultura Under My Skin« veröffentlicht. Das Cover dieser EP setzte sich aus verschiedenen Fan-Tattoos zusammen.



Um ihrer Fangemeinde die Entstehung dieser Platte noch etwas näherzubringen, wurde nun der zweite Teil von »Sepultura Under My Skin - The Mediator UK Tour 2015«, der in Zusammenarbeit mit D.O. Blackley (Her Name Is Murder Productions) entstanden ist, onlinegestellt.







SEPULTURA live:



w/ KREATOR, SOILWORK, ABORTED

01.02. F Metz - B.A.M.

02.02. NL Tilburg - 013

03.02. D Munich - Tonhalle

04.02. D Hamburg - Mehr! Theater

06.02. DK Copenhagen - Amager Bio

07.02. N Oslo - Rockefeller

08.02. S Stockholm - Fryshuset

10.02. FIN Helsinki - Black Box

11.02. FIN Tampere - Pakkahuone

12.02. EST Tallinn - Rock Cafe

13.02. LT Vilnius - Siemens Arena

15.02. PL Warsaw - Progresja

16.02. A Vienna - Gasometer

17.02. D Wiesbaden - Schlachthof

18.02. D Berlin - Columbiahalle

19.02. CH Pratteln - Z7

21.02. I Trezzo - Live Club

22.02. F Grenoble - Summum

23.02. E Barcelona - Razzmatazz

24.02. E Madrid - Riviera

25.02. F Toulouse - Bikini

26.02. F Paris - Bataclan

28.02. UK Manchester - Academy

01.03. IRL Dublin - Vicar Street

02.03. UK London - o2 Forum

03.03. B Torhout - De Mast

04.03. D Essen - Grugahalle

07.03. RUS Moscow - Bud Arena*

* ohne ABORTED