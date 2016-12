Die brasilianisch-amerikanischen Thrash Metaller von SEPULTURA werden ihr neues Studio-Album, "Machine Messiah", am 13. Januar 2017 via Nuclear Blast veröffentlichen.



Ein Lyric-Video zur ersten Single, "I Am The Enemy", gibt es gleich hier:







Inspiriert durch "die Roboterisierung unserer Gesellschaft" wurde "Machine Messiah" von der Band zusammen mit Jens Bogren [u.a. SOILWORK, OPETH, KATATONIA, AMON AMARTH] in den "Fascination Street Studios" im schwedischen Örebro produziert.



"Machine Messiah"-Trackliste:



01. Machine Messiah

02. I Am The Enemy

03. Phantom Self

04. Alethea

05. Iceberg Dances

06. Sworn Oath

07. Resistant Parasites

08. Silent Violence

09. Vandals Nest

10. Cyber God