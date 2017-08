Die Symphonic-Metaller SERENITY werden am 27.10.2017 ihr neues Album veröffentlichen. "Lionheart" wurde von Jan Vacyk in den Dreamsound Studios produziert, das Cover gestaltete Gyula Havancsák von Hjules Design and Illustrations.







Album-Tracklist:



1. Deus Lo Vult

2. United

3. Lionheart

4. Hero

5. Rising High

6. Heaven

7. King's Landing

8. Eternal Victory

9. Stand and Fight

10. The Fortress (of Blood and Sand)

11. Empire

12. My Fantasy

13. The Final Crusade



Demnächst sind SERENITY auch mit DELAIN auf Tournee:



26.10.17 FR - Paris / Alhambra

27.10.17 CH - Pratteln / Z7

28.10.17 DE - Bochum / Zeche

29.10.17 DE - Munich / Backstage

31.10.17 NL - Utrecht / Tivoli

01.11.17 UK - London / KOKO