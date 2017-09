Die österreichischen Symphonic Metaller SERENITY haben einen Videoclip zu ihrem Song "Lionheart" ins Netz gestellt. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem gleichnamigen neuen Album, das am 27. Oktober über Napalm Records in den Handel kommen wird und zusammen mit Jan Vacik [u.a. SERIOUS BLACK] in den Münchner "Dreamsound Studios" entstand.