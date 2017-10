Die österreichischen Symphonic Metaller SERENITY haben ein Video zu ihrem neuen Song "United" veröffentlicht. Selbiger wird sich auf ihrem kommenden Album namens "Lionheart" befinden, das am 27. Oktober über Napalm Records in den Handel kommen soll.



01. Deus Lo Vult

02. United

03. Lionheart

04. Hero

05. Rising High

06. Heaven

07. King's Landing

08. Eternal Victory

09. Stand And Fight

10. The Fortress [Of Blood And Sand]

11. Empire

12. My Fantasy

13. The Final Crusade