Die Power Metaller von SERIOUS BLACK schieben ihr neues Album "Magic" in die Läden. Dazu präsentiert die Band nun ihr neues Lyric Video "The Witch Of Coldwall Town".











SERIOUS BLACK auf Tour

(Special Guest Herman Frank):



07.09.17 DE - Nürnberg - Hirsch

08.09.17 BE - Sint Amandsberg / Gent - Jeugdhuis Asgaard

09.09.17 NL - Weert - Bosuil

10.09.17 DE - Monheim - Sojus 7

12.09.17 UK - London - Underworld

14.09.17 FR - Nantes - Le Ferrailleur

15.09.17 ES - Madrid - Caracol

16.09.17 ES - Barcelona - BÛveda

17.09.17 FR - Puget-sur-Argens - Le Rat¥s

19.09.17 IT - Milan - Legend Club

20.09.17 AT - Salzburg - Rockhouse

21.09.17 CH - Zürich - Werk 21

22.09.17 DE - Munich - Backstage

23.09.17 CZ - Zlin - Masters of Rock Cafe

24.09.17 HU - Budapest - D¸rer Kert

26.09.17 DE - Weinheim - Cafe Central

27.09.17 DE - Hamburg - Markthalle

28.09.17 DE - Oberhausen - Helvete

29.09.17 DE - Stuttgart - Club Zentral

30.09.17 DE - Berlin - Nuke Club

01.10.17 AT - Vienna - Viper Room

06.10.17 (JP) - Tokyo - Harajuko Astro Hall

07.10.17 (RU) - St. Petersburg - Opera

08.10.17 (RU) - Moscow - Moskva Hall