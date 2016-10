Die um KAMELOT-Sänger Tommy Karevik versammelten SEVENTH WONDER haben ein Lyric-Video zu ihrem neuen Song "The Promise" veröffentlicht. Bei der Nummer handelt es sich um eine von zwei Studioaufnahmen, die sich als Bonustracks auf ihrem am 23. September veröffentlichten Live-Album "Welcome To Atlanta Live 2014" befinden.