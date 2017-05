Die slowakischen Gothic-Metaller SHARZALL veröffentlichen in den nächsten Wochen zwei neue Platten via NRT Records.



Am 17. Mai 2017 erscheint die EP „Serenades From Perdition“ auf welche am 16. Juni dann ihr Debütalbum „Black Sun“ folgen wird. Musikalisch bewegt sich das Quintett zwischen Gothic Metal und Dark Rock und baut Elemente des Horrorpunk und Postpunk in seine Arrangements ein.



Line Up SHARZALL:



NYGA: Bass

SHINY : Keyboards

LIVITICUS : Gitarre

RONY RAGE : Gesang

D. : Schlagzeug