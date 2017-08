Die New York Hardcore-Legende von SICK OF IT ALL geht im Herbst auf Europatour und ist bei folgenden Gelegenheiten live zu sehen:



03 Nov 2017 - Alter Stattbahnhof Schweinfurt DE

04 Nov 2017 - Sound Of Revolution Eindhoven NL

05 Nov 2017 - Tavastia Helsinki FI

07 Nov 2017 - Arena Vienna AT

08 Nov 2017 - tba Milano IT

09 Nov 2017 - Jas Rod Les-Pennes-Mirabeau FR

10 Nov 2017 - In Your Face Fest Treize Septiers FR

11 Nov 2017 - Gasteiz Calling Vitoria-Gasteiz ES