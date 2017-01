SINNER werden ihr neues Album "Tequila Suicide" am 31.03.2017 veröffentlichen.



„Tequila Suicide“ ist ein aus neuem Songmaterial bestehendes Album, das von Mat Sinner und Dennis Ward (Co-Produzent) produziert wurde. Auf dem Album werden als Gastmusiker u.a. Gus G von Ozzy Osbourne & Firewind, Ricky Warwick (The Almighty und Thin Lizzy) und Pete Lincoln (Sailor, Sweet) verteten sein.



Tracklist:

01. Go Down Fighting

02. Tequila Suicide

03. Road To Hell

04. Dragons

05. Battle Hill

06. Sinner Blues

07. Why

08. Gypsy Rebels

09. Loud & Clear

10. Dying On A Broken Heart

11. House Of Rock *

12. Monday Morning *

13. I Am *



* Bonustracks