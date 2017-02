Die einheimischen Hard Rocker SINNER haben jüngst einen Videoclip zu ihrem Song "Tequila Suicide" veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem nächsten Album, das am 31. März über AFM Records in den Handel kommen wird. Als Gastmusiker begrüßen SINNER auf ihrem neuen Album Sascha Krebs, Kolinda Brozovic, Gus G. [FIREWIND, OZZY OSBOURNE], Ricky Warwick [BLACK STAR RIDERS], Pete Lincoln [THE SWEET], Neil Witchard and Magnus Karlsson [PRIMAL FEAR].











01. Go Down Fighting

02. Tequila Suicide

03. Road To Hell

04. Dragons

05. Battle Hill

06. Sinner Blues

07. Why

08. Gypsy Rebels

09. Loud & Clear

10. Dying On A Broken Heart



Digipack Bonustracks:



11. House Of Rock

12. Monday Morning

13. I Am