Die um den früheren SLIPKNOT-Drummer Joey Jordison sowie DRAGONFORCE-Bassist Frédéric Leclercq versammelten Extreme Metaller SINSAENUM werden am 10. November eine neue EP mit dem Titel "Ashes" veröffentlichen:





01. Ashes

02. Monarch Of Death

03. 2099 [Heretics]

04. Degeneration *

05. King Of The Desperate Lands *

06. Dead Souls **



* Previously Japanese Bonus Only

** Frédéric Duquesne Remix