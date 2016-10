Die norwegischen Gothic Metaller SIRENIA haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "The 12th Hour" ins Nezt gestellt. Die Nummer entstammt ihrem kommenden Album "Dim Days Of Dolor", das am 11. November über Napalm Records in den Handel kommen soll.







01. Goddess Of The Sea

02. Dim Days Of Dolor

03. The 12th Hour

04. Treasure n' Treason

05. Cloud Nine

06. Veil Of Winter

07. Ashes To Ashes

08. Elusive Sun

09. Playing With Fire

10. Fifth Column

11. Aeon's Embrace