Die schwedischen Sleaze-Punk-Metaller SISTER aus Stockholm melden sich mit neuem Album namens "Stand Up, Forward, March!" zurück, das im schwedischen Väsby von der Band selbst mithilfe von Jona Tee von H.E.A.T. aufgenommen und von Tobias Lindell [u.a. CRASH DIET, MUSTASCH; EUROPE] abgemischt, sowie von Christian Schneider in den "Scandinavian Mastering Studios" gemastert wurde.



Die Schweden haben jetzt ihre zweite Single, "Unbeliever", an den Start gebracht und sind guter Dinge: "Die zweite Single "Unbeliever" wurde von Cari Crow, Tim Tweak und Produzent Jona Tee geschrieben. "Unbeliever" ist in der Tat ein "in your face"-Song, welchen das Album gebraucht hat. Roher Gesang, Mördermelodien und ein toller Drive durch die Bank weg!"



"Stand Up, Forward, March!"-Trackliste:



01. Destination Dust

02. Carved in Stone

03. Lost in Line

04. Trail of Destruction

05. Carry On

06. Unbeliever

07. Let It Bleed

08. Liberation Song

09. Dead Man's Dirt

10. Endangered Species

11. Piece of Shame



SISTER sind:



Jamie Anderson - Vocals

Tim Tweak - Gitarre

Martin Sweet - Bass

Cari Crow - drums



SISTER werden im November/Dezember auf "Destination Dust"-Tour gehen, mit direktem Support von NOISE POLLUTION und hier die Dates:



SISTER w/ NOISE POLLUTION:



29/11/16 DE - Hannover - Lux

30/11/16 DE - Frankfurt - Das Bett

01/12/16 DE - München - Backstage

02/12/16 DE - Burglengenfeld - VAZ Pfarrheim

03/12/16 DE - Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting

06/12/16 ES - Barcelona - Sala Boveda

07/12/16 ES - Madrid - Sala Lemon

08/12/16 FR - Montpellier - Black Sheep

09/12/16 CH - Lenzburg - Met-Bar

10/12/16 IT - Vercelli - Occifine Sonore

13/12/16 FR - Paris - Le Klub

14/12/16 UK - London - The Underworld

15/12/16 BE - Roeselare - De Verlichte Geest

16/12/16 DE - Berlin - Maze Club

17/12/16 DK - Copenhagen - High Voltage