SIX FEET UNDER haben ihre traditionelle "X-Mas in Hell Tour 2016" durch diverse deutsche Städte angekündigt und Chris Barnes und seine Gang feiern dabei 21 Jahre der Veröffentlichung des Band-Debüts, "Haunted", das sie aus genau diesem Grund komplett auf die Bühne bringen werden.



Mainman Chris Barnes: "Es ist kaum zu glauben, dass es schon 21 Jahre sind, seit wir unser erstes Album "Haunted" 'rausgehauen haben. Wir wollten letztes Jahr etwas Spezielles für unsere Fans machen, um den Release unseres epischen Debüts gebührend zu feiern. Etwas Derartiges haben wir noch nie gemacht und es dürfte für uns eine echte Herausforderung werden, das Album von Anfang bis Ende komplett durchzuspielen. Falls Ihr irgendwo in der Nähe der Shows seid, rennt, springs, kriecht, um dabeizusein, denn ich kann euch einen großen Spaß garantieren!"



SIX FEET UNDER w/ ACID DEATH, DEATH BED CONFESSION, FROM THE SHORES und Support:



09/12/16 DE - Essen - Turock

10/12/16 DE - Glauchau - Alte Spinnerei

11/12/16 DE - Flensburg - Roxy

12/12/16 DE - Berlin - Blackland

13/12/16 DE - München - Backstage

15/12/16 DE - Nürnberg - Hirsch

16/12/16 DE - Aalen - Rock It

17/12/16 DE - Weinheim - Café Central