Nicht nur, dass Chris Barnes soundmäßig in letzter Zeit wieder in Richtung frühe Kannibalen geht. Jetzt holt er auch Ex-CANNIBAL CORPSE-Klampfer Jack Owen in die Band.



Barnes sagt dazu: "Wie Ihr alle wisst, haben Jack und ich zusammen n einer der größten Death Metal Bands aller Zeiten angefangen. Nachdem er seine letzte Band verlassen hatte, setzten wir uns zusammen und entschieden, gemeinsame Sache zu machen. Für mich ist es unglaublich, erstmals nach 22 Jahren wieder mit Jack zu arbeiten. Wir haben gemeinsam ein paar sehr intensive Abenteuer erlebt, um es vorsichtig auszudrücken, hahaha. Jack wird die Tour spielen, das nächste Album eindocken und mehr. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass die kommende Live-Setlist es in sich haben wird."



Jack Owen fügt hinzu: "Ich bin mega aufgeregt, wenn ich daran denke, mit meinem Metal-Bruder Chris Barnes und den mächtigen SIX FEET UNDER zu arbeiten. Wir sprechen schon lange darüber, endlich wieder den originalen Stoff zu schreiben - und ich hoffe, dass es auch klappt. Jetzt freue ich mich erstmal darauf, die Fans auf Tour zu treffen. Ich kann es kaum abwarten, die SFU und Old School CANNIBAL CORPSE-Fans zu sehen."



Wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß nicht nur, warum die letzten SIX FEET UNDER-Scheiben so klingen wie sie eben klingen, sondern auch, wie die nächste Scheibe von Barnes & Co. sich anhören wird. Alle, die aufgrund der jüngeren Werke vermutet haben, dass der Rasta-Mann auf der Suche ist, lagen offenbar goldrichtig