Die Groove Death Metaller von SIx FEET UNDER kommen auch in diesem Jahr unter dem Motto "X-Mass In Hell" auf Gastspielreise durch Deutschland und sind u.a. hier live zu erleben:





08.12.17 Cottbus, Glad-House Cottbus w/ INCITE, NUCLEUST u.a.

09.12.17 Glauchau, Alte Spinnerei Glauchau w/ INCITE, CYTOTOXIN u.a.

11.12.17 Hannover, Faust w/ INCITE, NUCLEUST, INFERNAL TENEBRA u.a.

12.12.17 Würzburg, Posthalle w/ INCITE, NUCLEUST, X-TINXION u.a.

14.12.17 München, Backstage Halle w/ INCITE, NUCLEUST u.a.

15.12.17 Cham, L.A. Live-Style-Cafe w/ INCITE, NUCLEUST u.a.

16.12.17 Mannheim, MS Connexion Complex w/ DEBAUCHERY u.a.