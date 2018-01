Die kalifornischen Death Metaller SKELETAL REMAINS werden am 13. April 2018 ihr neues Album releasen, welches den Titel "Devouring Mortality" tragen wird.



Das Album wurde in den Trench Studios (Abysmal Dawn, Exhumed, Hirax, etc.) in Kalifornien aufgenommen und von Dan Swanö abgemischt. Das Artwork wird Dan Seagrave (Entombed, Morbid Angel, Pestilence etc.) beitragen.



Vocalist & Gitarrist Chris Monroy über Album & Artwork:



"We are extremely excited and eager for the release of "Devouring Mortality". Having the opportunity to work with Dan Seagrave on the artwork was a dream come true for us. And Dan Swanö, man he really made our album sound huge and heavy as fuck! It is a true honor to be able to work with these two legends.

We can't wait to share it with all the fans of death metal!"



"Devouring Mortality" Tracklist:



01. Ripperology

02. Seismic Abyss

03. Catastrophic Retribution

04. Devouring Mortality

05. Torture Labyrinth

06. Grotesque Creation

07. Parasitic Horrors

08. Mortal Decimation

09. Lifeless Manifestation

10. Reanimating Pathogen

11. Internal Detestation