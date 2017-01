Die Glam Metaller SKID ROW haben Sänger ZP Theart [Ex-DRAGONFORCE, I AM I, TANK] während ihres Konzertes in Nova Scotia, Kanada am 14. Januar nun offiziell als die neue Stimme der Band vorgestellt. Der in London lebende Südafrikaner Theart singt bereits seit einem Jahr bei SKID ROW, war jedoch bisher kein vollwertiges Bandmitglied.