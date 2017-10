"End Of Silence", ein neuer Song der reaktivierten San Francisco Bay Area-Metaller von SKINLAB, kann hier gestreamt werden.

Der Track ist das erste musikalische Lebenszeichen der Band seit Veröffentlichung des "The Scars Between Us"-Albums von 2009.



Der Song wurde produziert von Steve Holt von 36 CRAZYFISTS und Produzent Juan Urteaga, das Video zu dem Track stammt von Mika Whitfield.



SKINLABs aktuelles Line-Up umfasst Sänger und Bassist Steev Esquivel, Drummer Paul Hopkins und Gitarrist Rich Pia [ex-MUDFACE].