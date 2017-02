Die reformierten, britischen Folk Metaller von SKYCLAD werden ihr mittlerweile 13. Studio-Album, "Forward Into The Past", am 28. April 2017 via Listenable Records veröffentlichen.



Der Nachfolger zu "In The… All Together" von 2009 markiert die Rückkehr von Gitarrist Dave Pugh ins SKYCLAD-Line-Up, das Artwork stammt von Duncan Storr [u.a. EDGE OF SANITY, RAGE] und die "Forward Into The Past"-Trackliste liest sich wie folgt:



01. A Storytellers' Moon (Intro)

02. State Of The Union Now

03. Change Is Coming

04. Starstruck

05. A Heavy Price To Pay

06. Words Fail Me

07. Forward Into The Past

08. Unresolved (Instrumental)

09. The Queen Of The Moors

10. Last Summer's Rain

11. The Measure

12. Borderline

13. A Storytellers' Moon (Outro)