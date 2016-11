SLAYER werden - wie angekündigt - in Zusammenarbeit mit "Dark Horse Comics" eine dreibändige Comicserie namens "Slayer: Repentless", geschrieben von Jon Schnepp ("Metalocalypse"), ab Dezember 2016 auf den Markt bringen.

Die Zeichnungen bzw. Cover-Artworks stammen von Guiu Vilanova ("Twilight Zone", "Conan The Avenger", "Weird Detective"). Glenn Fabry und Eric Powell ("The Goon", "Hillbilly").



Darüber hinaus haben die Thrash Metaller eine Kooperation mit dem New Yorker Skaterausstatter "Supreme" an den Start gebracht, die fürderhin diverse Textilien mit dem SLAYER-Logo auf den Markt bringen werden, u.a. Jogginghosen, Longsleeves, Kapuzenjacken etc.



Erhältlich werden die Klamotten ab dem 10. November 2016 sein, u.a. in den Labelstores in New York, Los Angeles, London und Paris.