SLAYER werden in Zusammenarbeit mit "Dark Horse Comics" eine dreibändige Comicserie namens "Slayer: Repentless", geschrieben von Jon Schnepp ("Metalocalypse"), ab Dezember 2016 auf den Markt bringen.

Die Zeichnungen bzw. Cover-Artworks stammen von Guiu Vilanova ("Twilight Zone", "Conan The Avenger", "Weird Detective"). Glenn Fabry und Eric Powell ("The Goon", "Hillbilly").