Mit den holländischen Black Metallern Slechtvalk und den Schweizer Thrashern Freakings ist das Lineup für das Elements of Rock 2017-Festival, welches vom 17. - 19. März 2017 in Uster in der Schweiz stattfindet, vollständig. Die Running Order sieht somit wie folgt aus:



Freitag 17. März

Doors 18:00



Askara

Hypersonic

Slechtvalk

Crimson Moonlight

Vardøger





Samstag 18. März

Doors 16:00



Strugglers

Diviner

The Buried

Innerwish

Signum Regis

Whitecross

Freakings



Für das Festival können sowohl Tagestickets als auch das Festivalticket für 72Fr erworben werden.



Neu gibt es in diesem Jahr ein Aussengelände, das zum Verweilen einlädt.