Shawn Crahan, besser bekannt als "Clown" von SLIPKNOT, führte jüngst Regie bei der Comic-Verfilmung "Officer Downe", zu der es nun einen Trailer gibt. Die Hauptrolle in dem psychedelischen Action-Spektakel übernimmt übrigens Kim Coates, der u.a. aus "Black Hawk Down" und der Biker-Serie "Sons Of Anarchy" bekannt ist. Zumindest in den USA startet "Officer Downe" am 18. November - ein deutscher Starttermin ist bisher nicht bekannt.