Die u.a. um den ehemaligen WHITESNAKE-Gitarristen Mick Moody versammelten Hard Rocker SNAKECHARMER werden am 12. Mai ein neues Album mit dem Titel "Second Skin" via Frontiers Music veröffentlichen. Artwork und Tracklist des zweiten Albums der Truppe sind bereits jetzt verfügbar:



01. Sounds Like A Plan

02. That Kind Of Love

03. Are You Ready To Fly

04. Follow Me Under

05. I'll Take You As You Are

06. Hell Of A Way To Live

07. Fade Away

08. Dress It Up

09. Punching Above My Weight

10. Forgive & Forget

11. Where Do We Go From Here