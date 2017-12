Die Teutonenthrasher von SODOM werden im Rahmen ihrer 35 Jahre-Geburtstagsshow am 26. Dezember 2017 in ihrer Heimatstadt Essen in der traditionsreichen "Zeche" gemeinsam mit ihren ehemaligen Gitarristen Josef "Grave Violator" Dominik [Gitarrist von 1984 bis1985), Frank "Blackfire" Gosdzik [an den sechs Saiten von 1986 bis 1989] und Andy Brings [SODOM-Klampfer von 1991 bis 1995] auftreten.



Das aktuelle SODOM-Line-Up umfasst nach wie vor Bassist/Frontmann und einziges Gründungsmitglied Thomas "Angelripper" Such, Gitarrist Bernd "Bernemann" Kost und Drummer Markus "Makka" Freiwald.



SODOMs immer noch aktuelles Album, "Decision Day", wurde im August 2016 via SPV/Steamhammer veröffentlicht.