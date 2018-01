Massives Stühlerücken bei den Thrash Metal-Urgesteinen SODOM: Frontmann Tom Angelripper hat sich von Gitarrist Bernd "Bernemann" Kost und Drummer Markus "Makka" Freiwald getrennt. Die Nachfolger sollen in Kürze bekannt gegeben werden und alle angesetzten Konzerte wie geplant stattfinden. Angelripper erklärt:

"Nach langem Nachdenken und viel Reflektion habe ich mich für diesen schwierigen Schritt entschieden, um den Weg für neue Herausforderungen frei zu machen.



SODOM haben immer von der Hingabe und Leidenschaft aller Beteiligten gelebt. Makka war acht Jahre Teil der Band und Bernemann sogar über 20. Um möglicher Routine, die es unmöglich machen würde, unseren Kreativprozess optimal fortzuführen, entgegen zu wirken, möchte ich mit frischen, hungrigen Musikern den Neuanfang wagen. Gleichzeitig möchte ich mich bei Bernemann und Makka für viele erfolgreiche Jahre bedanken, in denen wir unzählige fantastische Shows gespielt haben und eine ganze Reihe an wahren Metal-Manifesten veröffentlicht haben."