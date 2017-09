Die Amerikaner SOIL haben ein Video zu ihrem Song "Gimme Some Lovin`" von ihrer kommenden Sammlung "SCREAM: The Essentials" veröffentlicht. Zudem wird sich die Band Anfang 2018 auf Europatour begeben. Hier die Termine:



06.02.2018 - BRISTOL, 02 Academy, UK

07.02.2018 - LONDON, 02 Forum, UK

08.02.2018 - MANCHESTER, The Ritz, UK

10.02.2018 - NORWICH, Waterfront, UK

11.02.2018 - LEEDS, 02 Academy, UK

12.02.2018 - BIRMINGHAM, 02 Institute, UK

14.02.2018 - DUBLIN, Academy, IR

15.02.2018 - BELFAST, Limelight 2, N. IR

16.02.2018 - GLASGOW, The Garage, SCO

17.02.2018 - NEWCASTLE, Academy, UK

18.02.2018 - NOTTINGHAM, Rock City, UK

20.02.2018 - ZWOLLE, Hedon, NL

21.02.2018 - BOCHUM, Matrix, DE

22.02.2018 - REGENSBURG, Eventhall, DE

23.02.2018 - ZUG, Galvanik, CH

25.02.2018 - WIEN, Szene Wien, AT

27.02.2018 - MÜNCHEN, Backstage Halle, DE

28.02.2018 - FREIBURG, Crash, DE