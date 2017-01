Die schwedischen Melodic Death Metaller von SOILWORK haben Taylor Nordberg (INFERNAEON, RIBSPREADER) als Live-Basser für die anstehenden Europatour zusammen mit KREATOR, SEPULTURA und ABORTED angeheuert.

Ob damit der bisherige SOILWORK-Bassist, Markus Wibom, seinen Posten eingebüsst hat, ist derzeit unklar.



SOILWORK hatten letztes Jahr die Kompilation "Death Resonance" und im August 2015 ihr aktuelles Studio-Album, "The Ride Majestic", via Nuclear Blast in den Fachhandel gebracht.



Der bisherige SOILWORK-Trommler, Dirk Verbeuren, wurde jüngst von MEGADETH abgeworben und wurde mittlerweile durch Bastian Thusgaard [THE ARCANE ORDER] ersetzt.