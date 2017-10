Die Progressive Metaller SONS OF APOLLO, in deren Reihen u.a. Drummer Mike Portnoy [Ex-DREAM THEATER] und Billy Sheehan [u.a. MR. BIG] aktiv sind, haben ein Video zu "Lost In Oblivion" veröffentlicht. Die Nummer befindet sich auf ihrem gerade erschienenen Debüt "Psychotic Symphony".