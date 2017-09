Die schwedischen Epic Doom Metaller von SORCERER werden ihr neues Album, "The Crowning Of The Fire King", am 20. Oktober 2017 via Metal Blade Records in die Läden stellen.



Hier kann vorab ein Lyric-Video zur bereits zweiten Single, "Ship Of Doom", in Augenschein genommen werden:











"The Crowning Of The Fire King"-Trackliste:



01. Sirens

02. Ship Of Doom

03. Abandoned By The Gods

04. The Devils Incubus

05. Nattvaka

06. Crimson Cross

07. The Crowning Of The Fire King

08. Unbearable Sorrow





SORCERER sind:



Anders Engberg - Vocals

Kristian Niemann - Guitars

Peter Hallgren - Guitars

Johnny Hagel - Bass

Richard Evensand - Drums