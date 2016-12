Die französischen Kultmetaller von SORTILÈGE werden Anfang nächsten Jahres via No Remorse Records zunächst zwei ihrer

Veröffentlichungen erneut erhältlich machen.



Die selbstbetitelte EP [erschienen anno 1983] wird am 30. Januar 2017 ergänzt um vier Bonustracks vom Demo der Band veröffentlicht und zwar als CD und limitierte LP.

Das Debüt-Album, "Métamorphose", wird dann am 13. Februar 2017 als Doppel-CD, nämlich mit der Originalversion des Albums samt dem bislang unveröffentlichten ersten Mix der LP auf der ersten CD und der seltenen englischsprachigen Version [seinerzeit als "Metamorphosis" veröffentlicht] auf der zweiten Disc in den Tonträgerfachhandel gelangen.

Sowohl die "Sortilège"-EP, als auch die "Métamorphose"-LP werden auch als streng limitierte Box-Set-Editionen erscheinen, enthalten sind das Album als CD, eine exklusive Vinyl-LP, T-Shirt, Poster und ein Patch.

Die Re-Issues wurden von Bart Gabriel [CIRITH UNGOL, SATAN'S HOST, CRYSTAL VIPER] remastert.