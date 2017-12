Laut SOULFLY-Mainman Max Cavalera [CAVALERA CONSPIRACY] wird sich die Band im Januar 2018 zusammen mit Produzent Josh Wilbur {u.a. LAMB OF GOD, GOJIRA, KILLER BE KILLED] ins Studio begeben, um den Nachfolger zu "Archangel" von 2015 einzuspielen, der dann im Sommer des nächsten Jahres erneut via Nuclear Blast erscheinen wird.



Aktuell würden "Riffs und [...] Ideen gesammelt", man könne sich eine Rückkehr der Tribal-Elemente wie zuletzt auf der "Prophecy"-Scheibe bzw. des SEPULTURA-Klassikers "Roots" vorstellen, sei aber auch noch von der aktuellen CAVALERA CONSPIRACY-LP, "Psychosis", beeinflusst.



CAVALERA CONSPIRACYs aktuelle, bereits vierte LP, "Psychosis", wurde am 17. November 2017 via Napalm Records in den Fachhandel gebracht.