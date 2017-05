Der "Wayne County"-Gerichtsmediziner hat nunmehr veröffentlicht, dass sich der SOUNDGARDEN-Frontmann CHRIS CORNELL, der am vergangenen Mittwoch tot aufgefunden worden war, sich in seinem Zimmer im "MGM Grand Detroit Hotel" erhängt hat.



Cornell hinterläßt seine Ehefrau Vicky Karayiannis und zwei Kinder im Alter von 12 bzw. elf Jahren, sowie eine 16jährige Tochter aus erster Ehe mit der ehemaligen SOUNDGARDEN-Managerin Susan Silver.



Chris Cornell hatte neben der SOUNDGARDEN-Diskografie vier Solo-Alben und drei LPs als Frontmann von AUDIOSLAVE [die er zusammen mit den RAGE AGAINST THE MACHINE-Mitgliedern Tim Commerford, Tom Morello und Brad Wilk gegründet hatte] veröffentlicht.