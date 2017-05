SOUNDGARDEN-Sänger CHRIS CORNELL ist in der Nacht zum vergangenen Mittwoch, dem 17. Mai 2017, überraschend im Alter von 52 Jahren verstorben.



Über die Todesursache wurde noch nichts bekannt, der Frontmann hatte zuvor im "Fox Theatre" in Detroit einen Auftritt mit SOUNDGARDEN.

Die Grungerocker arbeiten seit 2015 an ihrem nunmehr siebenten Studio-Album, wobei das Songwriting durch Tourneen von Cornell mit seinem Solo-Set zu "Higher Truth" immmer wieder unterbrochen wurde, ebenso wie durch die zeitweise Abwesenheit von Drummer Matt Cameron, der live mit PEARL JAM spielt.

Im Jahre 2002 ließ sich Cornell für zwei Monate in einer Rehabilitationseinrichtung wegen seiner Alkohol- und Drogenabhängigkeit behandeln und musste die Tour mit seinem damaligen Projekt AUDIOSLAVE absagen.



SOUNDGARDEN hatten sich im Jahre 2010 reformiert und mit "King Animal" ein Comeback-Album veröffentlicht.