Laut "Billboard" sind seit dem Suizid von SOUNDGARDEN-Frontmann CHRIS CORNELL die Verkäufe seines Backkatalogs [sowohl als Solo-Künstler, als auch als Sänger von SOUNDGARDEN, AUDIOSLAVE und TEMPLE OF THE DOG] um fast 2400% Prozent mehr als sprunghaft angestiegen.



Cornell war in den frühen Morgenstunden des 18. Mai 2017 verstorben und wurde am 26. Mai 2017 auf dem "Forever Hollywood"-Friedhof im kalifornischen Los Angeles beigesetzt, unter den Trauergästen seine Bandkollegen, zahlreiche Musiker und Schauspieler wie u.a. Brad Pitt und Josh Brolin.