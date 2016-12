Der STATUS QUO-Gitarrist Rick Parfitt ist heute im Alter von 68 Jahren verstorben. STATUS QUO-Manager Simon Porter hat dazu das folgende Statement veröffentlicht:

"Wir sind am Boden zerstört weil wir bekannt geben müssen, dass STATUS QUO-Gitarrist Rick Parfitt heute Mittag verstorben ist.



Er ist in einem Krankenhaus im spanischen Marbella gestorben, in das er am Donnerstagmorgen wegen einer Infektion, die auf eine komplizierte Schulterverletzung, welche er sich zuvor durch einen Sturz zugezogen hatte, folgte.



Diese tragische Nachricht erreicht uns zu einer Zeit, in der sich Rick sehr darauf gefreut hat, nach seinem medizinisch bedingten Ausstieg bei STATUS QUO eine Solokarriere inklusive Album und Autobiografie zu starten.



Seine Familie, Freunde und Bandkollegen, das Management, die Crew und seine eingeschworene Legion aus Fans rund um die Welt, die er sich durch 50 monumentale Jahre des Erfolgs mit STATUS QUO erspielte, werden ihn schmerzlich vermissen.



Rick hinterlässt seine Frau Lyndsay, ihre beiden Zwillinge Tommy und Lily sowie seine beiden schon erwachsenen Kinder Rick Jnr und Harry.



Zu diesem Zeitpunkt wird es keinen weiteren Kommentar geben und Ricks Familie und die Band bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit geachtet wird."