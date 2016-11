Die Hair Metal-Cockrocker von STEEL PANTHER präsentieren hier einen "Virtual Reality-360°"-Live-Stream von ihrem Konzert vom 22. November 2016 im "Roxy Theatre" in Los Angeles.



STEEL PANTHERs neues Album, "Lower The Bar", wird am 24. Februar 2017 veröffentlicht und ist die bereits vierte Studio-LP und der Nachfolger zu "All You Can Eat" von 2014.