Die kalifornischen Cockrocker von STEEL PANTHER werden eine [auf 1500 Exemplare limitierte] Picture Disc-LP-Edition am "Black Friday Record Store Day" am 24. November 2017 veröffentlichen.



Diese "Lower The Bar Bitchin' Edition" wird nur in den teilnehmenden Plattenläden erhältlich sein und enthält als Zuckerl für die Fans und/oder den passionierten Sammler den exklusiven Track "Red Headed Step Child" und via digitalem Download auch noch den Bonus-Song "Momentary Epiphany".





"Lower The Bar Bitchin' Edition"-Trackliste:



Side A



01. Goin' In The Backdoor

02. Anything Goes

03. Poontang Boomerang

04. That's When You Came In

05. Wrong Side Of The Tracks (Out In Beverly Hills)

06. Now The Fun Starts



Side B



07. Pussy Ain't Free

08. Wasted Too Much Time

09. I Got What You Want

10. Walk Of Shame

11. She's Tight

12. Red Headed Step Child

13. Momentary Epiphany (Download Only)