Der RATT-Frontmann STEPHEN PEARCY hat mit "Rain" einen weiteren Song von seinem kommenden Solo-Album "Smash" ins Netz gestellt. Die zugehörige Platte wird am 27. Januar über Frontiers Music in den Handel kommen.



















01. I Know I'm Crazy

02. Ten Miles Wide

03. Lollipop

04. Dead Roses

05. Shut Down Baby

06. Hit Me With A Bullet

07. Want Too Much

08. What Do Ya Think

09. Jamie

10. Rain

11. Can't Take It

12. Summer's End

13. Passion Infinity