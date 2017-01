Steve Grimmett, Frontmann von STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER, der Neuversion des britischen Kult-Metal-Acts GRIM REAPER, musste sich in Ecuador unlängst einer teilweisen Beinamputation aufgrund einer aggressiven Infektion unterziehe.



Der Sänger war bereits bei einem Gig in Guayaquil in Ecuador am 14. Januar 2017 erkrankt gewesen und musste den Großteil des Konzerts im Sitzen absolvieren.

Anschließend wurde er laut seiner Ehefrau, Millie Grimmett, ins Krankenhaus gebracht, wo mittels einer Operation zunächst versucht wurde, eine "Infektion im Fuß und in den Knochen" zu entfernen. Nachdem diese Operation nicht geglückt war, musste ein teilweise Amputation angeschlossen werden. Man wisse nicht, "wieviel von seinem Bein entfernt werden muss, nur das Steve sehr krank ist" und eine "Infektion hat, die sich über Nacht sehr schnell ausgebreitet hat".



Dementsprechend ist die laufende Tour von STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER durch Südamerika gecancelt worden.



STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER aktuelles Album, "Walking In The Shadows", wurde am 23. September 2016 via Dissonance Productions veröffentlicht.