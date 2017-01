Steve Grimmett, der Frontmann von STEVE GRIMMETT'S GRIM REAPER, musste sich aufgrund einer akut lebensbedrohlichen, ausgesprochen aggressiven Infektion während der laufenden Südamerikatournee seiner Band - wir berichteten - am Vortag den rechten Unterschenkel in einer Klinik in Ecuador amputieren lassen, nachdem sich die Infektion "über Nacht von den Zehen bis zum Knie ausgebreitet" hatte.

Der Sänger ist laut seiner Ehefrau aber den Umständen entsprechend bereits wieder wohlauf und "guter Dinge", so dass die "Heimreise für die nächste Woche" anvisiert werden könne.