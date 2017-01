STONE SOUR sind derzeit in den "Sphere Studios" im kalifornischen North Hollywood, um die Aufnahmen zu ihrem neuen Album anzugehen, das im Sommer 2017 via Roadrunner Records in den Handel kommen soll.



Laut STONE SOUR-Frontmann Corey Taylor hat die Band bereits ganze 18 Songs als Demoversionen für sein bereits sechstes Studiowerk dabei, bei dem zum ersten Mal der neue Bassist, Johny Chow, und der neue Gitarrist, Christian Martucci, mit von der Partie sind.

Die Band selbst wird als Koprodozent agieren, zusammen mit Jay Ruston, der u.a. STEEL PANTHER oder ANTHRAX produziert hat und auch bereits die beiden "House Of Gold And Bones"-LPs und die beiden Cover-EPs von STONE SOUR gemixt hatte.