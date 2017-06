STONE SOUR haben mit ""Taipei Person/Allah Tea" einen neuen Song von ihrem kommenden Album "Hydrograd" veröffentlicht. Die Platte selbst wird am 30. Juni über Roadrunner Records in den Handel kommen.







01. YSIF

02. Taipei Person/Allah Tea

03. Knievel Has Landed

04. Hydrograd

05. Song #3

06. Fabuless

07. The Witness Trees

08. Rose Red Violent Blue [This Song Is Dumb & So Am I]

09. Thank God It's Over

10. St. Marie

11. Mercy

12. Whiplash Pants

13. Friday Knights

14. Somebody Stole My Eyes

15. When The Fever Broke