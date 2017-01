STONE SOUR werden ihr neues Album auf den Titel "Hydrograd" taufen und die Scheibe, die derzeit in den "Sphere Studios" im kalirfornischen North Hollywood aufgenommen wird, soll im Sommer 2017 via Roadrunner Records in den Läden stehen.



"Hydrograd" wird von Jay Ruston [u.a. STEEL PANTHER, ANTHRAX] und der Band produziert.